زين عوض تعايد جمهورها بأغنية من الزمن الجميل‎

اطلقت الفنانة زين عوض أغنيتها الجديدة “أهل الهوى”، في ستوديو الرسالة في القاهرة، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وأبدت “عوض” سعادتها بالعمل الذي يحمل مزيجا من الطرب الأصيل، ويأخذ المستمع في رحلة إلى الزمن الجميل.

وقالت في تصريحات خاصة: “العمل يحمل في طياته الكثير من المعاني، والأهم من ذلك أنه يذكرنا بزمن الفن الجميل، وأغنيات وردة وعبد الوهاب وبليغ حمدي، ولكن بأسلوب جديد”.

Advertisements

وأشارت إلى أن العمل كتب خصيصا لصوتها، موضحة أن الملحن “مدين” أصر على أن يشرف على العمل بحيث يكون مصمما لخامة صوتها.

والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، ناي محمد مصطفى، طبلة أحمد عيادي، وتريات حسن سعيد، مكس وماستر أحمد جودة.

يذكر أن “زين عوض” تستقر حاليًا في بلدها الأردن، بعد أن أمضت خمس سنوات في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات.