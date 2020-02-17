محمد فراج يؤكد أنه سيظهر بـ "لوك جديد" في رمضان

يعيش محمد فراج حالياً حالة من النشاط الفني المكثف، حيث ينتظر طرح فيلمه الجديد «الصندوق الأسود» الذى تلعب بطولته منى زكى، فى نفس الوقت الذى ينشغل فيه بتصوير مسلسله الجديد الذي يجمعه أيضا بـ منى زكي. وقال فراج : سعيد جداً بالتعاون مع مني زكي في فيلم «الصندوق الأسود»، ومن المقرر أن يتم طرحه في موسم الصيف المقبل، والعمل جديد من نوعه وأتمني أن ينال إعجاب الجميع وقت عرضه.

وأضاف : كما أصور حالياً مشاهد مسلسلى الجديد مع منى زكي ومحمد ممدوح، المقرر عرضه في رمضان 2020، ونتناول خلاله قصة مختلفة، كما أظهر في المسلسل بـ «لوك» جديد لم أقدمه من قبل، وأحب هنا أن أشير إلى أن المسلسل يشهد التعاون الخامس بيني وبين تامر محسن، وسعيد بالعمل معه لأنه أحد أهم المخرجين الحاليين، وتحظى أعماله بنجاح كبير. ويشارك مع منى زكي في بطولة مسلسلها الرمضاني عدد كبير من النجوم، منهم محمد ممدوح، مايان السيد، إنعام الجريتلي، محمد التاجي، من تأليف وإخراج تامر محسن. أما فيلم «الصندوق الأسود» فيشارك فى بطولته مع مصطفى خاطر، تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.

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