كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة الشامي "للفجر الفني" أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام.. وهذا ما جذبني للمشاركة في مسلسل "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة شابة تمتلك موهبة فنية كبيرة جعلتها تصل لقلوب محبيها في وقت قصير، تعشق الفن، وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه، ذاع صيتها من خلال مشاركتها في دور "سلمى" في مسلسل "كلبش"، تعيش حاليًا حالة من النشاط الفني حيث تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، وتصور أيضًا مشاهدها في مسلسل "فرصة تانية" الذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتشارك أيضًا في فيلم "موسى"، إنها الفنانة الشابة سارة الشامي.

وتحدثت سارة الشامي "للفجر الفني" عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، وعن تفاصيل دورها في فيلم "ماكو "،وعن الفنانين التي تتمنى العمل معهم، وعن مشاركتها في فيلم "موسى"، وغيرها من الأمور الكثيرة.

*تعلمت الغطس من أجل "ماكو"

*أتمنى العمل مع عادل إمام وأحمد مكي

*لن أترك الفن من أجل رجلًا

*استشير والدي في أعمالي الفنية

*"كلبش" كان نقطة انطلاقي الحقيقة

*نجاح "أنا شيري دوت كوم" يعود إلى المخرج رامي رزق الله

ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "ماكو"؟



الذي جذبني هو أن الفيلم يعد تجربة جديدة في السينما المصريةوفي الشرق الأوسط كله،كما أنه من أصعب التجارب التي شاركت فيها حتى الآن، لأن معظم المشاهد تم تصويرها تحت الماء، كما أننا تعلمنا الغطس من أجله.

ماذا عن الشخصية التي تقومين بتجسيدها خلال الأحداث؟



أقدم شخصية فتاة تدعى "آسيا"،تتعرض خلال أحداث الفيلم لمشاكل عديدة مع فريق العبارة الذي يقوم ببطولته بسمة، عمرو وهبة، محمد مهران، وتحاول مساعدتهم فى حل هذه المشاكل،ومعظم مشاهدي مع الفنان مراد ويليم.

من قام بترشيحك لذلك الدور؟



تم ترشيحي من خلال مخرج العمل هشام الرشيدي، وسررت كثيرًا بذلك الترشيح،وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وأن يحظى على إعجاب الجمهور.

كيف كانت كواليس تصوير الفيلم؟



الكواليس كانت ممتعة، فأنا كنت أحب الفنانة بسمة قبل التعاون معها، وكنت أحرص على متابعة كل أعمالها الفنية، وأحببتها أكثر بعدما عملت معها في ذلك الفيلم، لأنها فنانة جميلة تتمتع بقدر كبير من الاحترام والذوق، وعمرو وهبة يمتلك روح فكاهية، فكان لا يجعلنا نتوقف عن الضحك خلال التصوير، كما أنني تجمعني علاقة صداقة بمحمد مهران لأننا تعاونا معًا في مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، كما أنني سررت كثيرًا بالتعامل مع الفنانة ناهد السباعي، والفنان نيكولا معوض،وأصبح بيني وبين جميع الأبطال علاقة صداقه قوية.

ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "فرصة تانية"؟



الذي حمسني للمشاركة في المسلسل هو أنني كنت أتمنى العمل مع المخرج مرقس عادل، والسبب الآخر هو أنني أحب الفنانة ياسمين صبري.

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ماذا عن الشخصية التي تقومي بتجسيدها خلال الأحداث؟



أقدم شخصية فتاة تدعى"شيرين" وهى صديقة مقربة ل"ملك" التي تقوم بتجسيدها الفنانة ياسمين صبري، وتساعدها فى حل المشاكل التي تتعرض لها.

من الفنانين الذين تودين في العمل معهم؟



أتمنى العمل مع الكثير من الفنانين من ضمنهم أحمد حلمي،هند صبري، منى زكي،عادل إمام،أحمد مكي، فأنا أحبهم كثيرًا وأهتم بمتابعة أعمالهم.

ما العمل الذي تعتبرينه نقطة انطلاقتك الحقيقة؟



شخصية "سلمى" في مسلسل "كلبش"، لأنها ساهمت كثيرًا في معرفة الجمهور بي، وأحبنى من خلالها، إضافة إلى أنه سادت حالة كببرة من الغضب بعد موتها فى الجزء الثاني.

ماذا عن رأيك في البطولة المطلقة؟



هي تجربة ممتعة، فأنا سبق وقدمت مسلسل"أنا شيري دوت كوم"، وكان ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وكان من بطولتي مع مجموعة من الشباب، تم عرضه على منصة viu، وعرض أيضًا السباق الرمضاني الماضي على قناة "صدى البلد"، وفي البداية كنت خائفة كثيرًا من تقديمه لأنه كان أول بطولة مطلقة لي،وكان من أوائل الأعمال التى عرضت على الإنترنت،كما أنه كان من أفضل التجارب التي حدثت في حياتي، والفضل فى نجاح هذا المسلسل يعود إلى المخرج رامي رزق الله؛ لأنه من شجعني على تقديمه.

ماذا عن مواصفات فتى أحلامك؟



في الماضي كنت أهتم بأن يكون مظهره جميلًا، والآن أهتم أن يكون رجلًا بما تحمله الكلمة، وأن يكون على قدر كبير من المسئولية، وأن يكون لين القلب، وأن يحافظ علي.

هل ستوافقين على ترك مجال التمثيل.. إذا طلب منك شريك حياتك ذلك؟



لا، ولن أتزوجه إذا طلب ذلك، لأنني أعشق الفن، كما أنه إذا كان يعرفني جيدًا فلن يطلب مني الابتعاد عن التمثيل.

من الأشخاص الذين تستشيريهم في أعمالك الفنية قبل الموافقة عليها؟



والدي، والمخرج بيتر ميمي، والمؤلف هاني سرحان، فأنا أثق في رأيهم كثيرًا.

ما الدور الذي تريدين تقديمه خلال الفترة القادمة؟



لا يوجد دور معين، لكنني أغرب في تقديم أدورًا مختلفة عما قدمتها من قبل.

ماذا عن الشخصية التي تقومي بتجسيدها خلال في فيلم "موسى"؟



أقوم بتجسيد دور فتاة من طبقة غنية تدعى "مريم"، تربطها علاقة حب بالفنان كريم محمود عبد العزيز،وهو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يوجد به إنسان آلي.

من الأبطال المشاركين في الفيلم؟



كريم محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد ومجموعة كبيرة من النجوم.

هل بدأتي تصوير مشاهدك؟



نعم، قمت بتصوير بعض مشاهدي، لكن التصوير متوقف حاليًا بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسله الجديد "الاختيار"، ولا أعلم موعد استئناف التصوير.

ما سر رشاقة سارة الشامي؟



اعتني جيدًا بصحتي، واحرص على الذهاب كل فترة إلى الجيم،كما أنني إذا شعرت بزيادة في الوزن ابدأ في تقليل كميات الطعام، ولا اتناول طعامًا في العشاء.