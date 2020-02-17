الهضبة مش اسم وخلاص مصطفى حجاج يوجه رسالة لـ عمرو دياب

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان مصطفى حجاج مقطع فيديو له يوجه فيه رسالة للفنان عمرو دياب ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وعلق حجاج على الفيديو قائلا " ‏الهضبة ‎عمرو دياب مش اسم وخلاص ! ده اسم على مسمى ". وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :‏‎‎الله عليك يا مصطفى والله وعلي كلامك الجميل عن ‎الهضبه عمرو دياب فعلا ربنا يحميه ، ده قلبي اللي بيتكلم ده، قلبى.

وتصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات البحث على جوجل بعد طرح ألبومه "سهران" محققا نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى لطرحه. يضم ألبوم سهران 14 أغنية جديدة، وشارك فيه المستشار تركي آل الشيخ بثلاث أغان من كلماته وجميعها من ألحان عمرو مصطفى قد يهمك أيضا: شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

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