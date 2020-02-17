شاهد.. فنانو وإعلاميو مصر فى فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس

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وخلال الفيديو أكدت الدكتورة عبلة الأسود، رئيس المهرجان، المشوار الطويل والذى كان بمثابة حلم لتحقيق هذا المهرجان، حيث تمتد الفكرة إلى عام 2015 حتى أصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع.
المهرجان يضم وفدا كبيرا من نجوم الفن والإعلام المشاركين فى المهرجان النجمة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانتين رانيا فريد شوقى، والسورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى والإعلامية بوسى شلبى والسيناريست تامر حبيب.
وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس اليوم لدى وصولهم إلى فرنسا، الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة، للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.
وتنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".
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