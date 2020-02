شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا بينز تظهر بصحبة خطيبها لأول مرة بعد أيام من خطبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية آماندا بينز أن تثير الكثير من الجدل مؤخرا بعد إعلانها عن خطبتها لكنها لم تشير للرجل الذي تمت خطبتها اليها ، لكن ردا علي الضجة التي تمت اثارتها قررت آماندا بينز البالغة من العمر ( 33 عام ) أن تنشر علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام "صورة التقطتها بطريقة الـ " selfie " تجمعها بخطيبها ، كما لفتت بينز الأنظار نحوها بظهورها بـ " تاتو " علي وجهها ، و علقت علي الصورة فكتبت : " Lover " .

لم تقدم أماندا بينز أي معلومات أخرى حول خطيبها وفضلت ان تنشر صورته لتعلن عن حبها لها امام العالم كله .

اماندا و خطيبها

و كانت النجمة العالمية اماندا بينز أعلنت خطبتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " ونشرت صورة استعرضت خلالها بخاتم زواجها الضخم من الماس بينما ارتدي خطيبها " دبلة الخطوبة" ، وعلقت النجمة الشهيرة علي الصورة فكتبت : " الخطوبة لحب حياتي ".

يذكر أن اماندا بينز شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية، و من أبرز هذه الأعمال " Big Fat Liar " و " What a Girl Wants " و " She's the Man " و " Hairspray " و " Family Guy " و " Living Proof "، وغيرهم .