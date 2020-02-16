تراند اليوم : أزمة جديدة تطيح بمحمد رمضان.. استبعاده من حفل بطولة السوبر المصري

تسببت أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار المصري الذي ظهر معه رمضان في كابينة القيادة، في أزمة جديدة لمحمد رمضان.

اللجنة المنظمة لكأس لسوبر المصري بالإمارات قررت استبعاد محمد رمضان من حفل ما قبل مباراة الأهلي والزمالك، وذلك بعد غضب الجماهير من موقفه بالطائرة.

اللاعب ونجم الأهلي عماد متعب كان قد كتب على حسابه في فيسبوك قبل ساعات : "اللجنة المنظمة للسوبر المصري بالإمارات تستبعد محمد رمضان من حفل ما قبل مباراة الأهلي والزمالك بعد انتقاد الجماهير لوجوده ".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السوبر المحلي بالإمارات يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد محمد بن زايد.

وكان المارد الأحمر كان قد خاض آخر مباراة أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة الماضية، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وقد فاز بثلاثية نظيفة دون مقابل.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تعرض لحملة مقاطعة بعد انتقادات لاذعة على إثر تصاعد أزمته مع الطيار الموقوف من عمله.

وقد عبر الجمهور الغاضب من محمد رمضان عن استيائهم منه، حيث تصدر هاشتاق "قاطعوا_محمد_رمضان" تويتر، والذي يدعو إلى مقاطعة كل أعماله الفنية.

وكان قد رد على وسم المقاطعة بنشر فيديو يظهر احتشاد الجمهور حوله في الشارع، ليعلق ساخرًا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع".