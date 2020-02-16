كاظم الساهر يحذر جمهوره ويرمي وشاحه الى ليلى في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد شكوى العديد من معجبي ومحبي “القيصر” كاظم الساهر من وجود إعلانات عن حفلات لنجمهم المحبوب ثم يكتشفون بعد ذلك أنها غير حقيقية، قطع الساهر الطريق على أي أخبار كاذبة حول إقامته حفلات غنائية في بعض الأماكن، دون أن يكون اتفق عليها.

وعبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أكد الساهر أنه يعلن بنفسه من خلال الصفحة عن أماكن ومواعيد حفلاته، وأن أي خبر آخر يكتب عن إحيائه لحفلات مقبلة من خارج الصفحة، عار من الصحة.

وكان الساهر قد تعرض لشائعات في وقت سابق حول علاقته بفتاة ادعت أنها خطيبته وهو ما دعاه لأن يكذب كل تلك الأخبار على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن كاظم الساهر طرح مؤخراً أغنية “آه وأهين”، احتفالاً بعيد الحب، وهي من كلماته، وألحان الموسيقار طلال.

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كان الساهر أحيا مساء الخميس الماضي 12 شباط (فبراير)، حفلاً غنائياً على مسرح أبو بكر سالم، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر في مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلاً لأحد أفراد جمهوره: “شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه”، في إشارة إلى برودة الطقس.

وعلى وقع أغنية “قولي أحبك”، رمى الساهر وشاحه غلى الجمهور فحصلت عليه معجبة اسمها ليلى.