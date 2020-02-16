بالمستندات – الطيار الموقوف يقاضي محمد رمضان رسمياً

متابعة بتجـــــــــرد: بعد الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة والاتهامات المتبادلة بينهما، أقام الطيار أشرف أبو اليسر دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورته ومكانته الاجتماعية.

وجاء في الدعوى أن رمضان استغل الطيار في الترويج عن نفسه؛ بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له باسم “مش بتفتش في المطار”، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له. وتعد الأفعال التي ارتكبها الفنان محمد رمضان انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري. وكان الطيار أشرف أبو اليسر صرح في مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، بأن ما ادعاه الفنان محمد رمضان عليه في مطالبته بمبلغ تسعة ملايين ونصف مليون جنيه عار تماماً من الصحة، وإنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يصادفه شخص يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل.

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