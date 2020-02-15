اتحاد الكرة يتحدث عن طفرة منتظرة في بث لقاءات الدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زف محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقتة، خبراً سعيداً لجماهير بلاده بشأن بث مباريات الدوري المحلي الممتاز.

فضل قال في تصريحات لـ"العين الرياضية": "في بداية بطولة أمم أفريقيا الصيف الماضي، تم التعاقد مع شركات لتمنحها سيارات للبث المباشر لتوفير تقنية 4k وFull HD".

وأضاف: "عندما يتم تطبيق تقنية الفيديو، ستكون هناك جودة مميزة في نقل الصورة، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة للمشاهد".

وتابع بقوله: "الجانب الفني لعمل التقنيات المميزة في نقل الصورة للمشاهدين يسأل عنه الفنيون، أما نحن فوظيفتنا التفاوض والقرار والتنفيذ".

وأنهى فضل تصريحاته قائلاً: "الجودة الرائعة للصورة في الدوري المصري التي ننتظرها مع تطبيق تقنية الفيديو، سترفع من القيمة التسويقية للبطولة".