القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زف محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقتة، خبراً سعيداً لجماهير بلاده بشأن بث مباريات الدوري المحلي الممتاز.
فضل قال في تصريحات لـ"العين الرياضية": "في بداية بطولة أمم أفريقيا الصيف الماضي، تم التعاقد مع شركات لتمنحها سيارات للبث المباشر لتوفير تقنية 4k وFull HD".
وأضاف: "عندما يتم تطبيق تقنية الفيديو، ستكون هناك جودة مميزة في نقل الصورة، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة للمشاهد".
وتابع بقوله: "الجانب الفني لعمل التقنيات المميزة في نقل الصورة للمشاهدين يسأل عنه الفنيون، أما نحن فوظيفتنا التفاوض والقرار والتنفيذ".
وأنهى فضل تصريحاته قائلاً: "الجودة الرائعة للصورة في الدوري المصري التي ننتظرها مع تطبيق تقنية الفيديو، سترفع من القيمة التسويقية للبطولة".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتحدث عن طفرة منتظرة في بث لقاءات الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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