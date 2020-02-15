- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 05:53 مساءً - فاجأت الممثلة السورية ميسون أبو اسعد الجمهور بصورة مثيرة عايدت من خلالها المحبين بمناسبة عيد الحب.
وأطلت ميسون بفستان مكشوف الصدر، من اللون الأسود مع شق جانبي طويل.
وأرفقت ميسون الصورة بتعليق جاء فيه: “مريت بلحظات كتيرة معاكن اهمها لحظات الحب اللي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم.شكرا على حبكن بكل وقت وكل عيد حب وأنتو بخير”.
وكانت ميسون أسعد قد لعبت دور ناديا خانم في مسلسل باب الحارة وزوجة شخصية ابوعصام التي لعبها الممثل عباس النوري.
هذه الصورة عرضت نجمة باب الحارة لموجة من الانتقادات بسبب الجرأة التي أطلت فيها الممثلة للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الحب.. ميسون أبو اسعد تفاجئ الجمهور بفستان مثير مكشوف الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.