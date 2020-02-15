بالفيديو- منى فاروق تعيش قصة حب جديدة وتتلقى الهدية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تمسك دباً أبيض وعليه قلب أحمر، تلقته هدية بمناسبة عيد الحب.

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: "عيد حب سعيد.. بحبكم اوي.. كل عيد حب وأنتم الحب"، وأثارت فاروق الجدل بهذا الفيديو حول حقيقة دخولها في قصة حب أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في شهر تموز الماضي بإخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه بعد اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم" من بطولة الممثل المصري ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2018.



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