أيمن رضا: ياسر العظمة لم يف بوعده لي.. و"أكلناها" نجح بسببي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري أيمن رضا في لقاء عبر إذاعة المدينة السورية، عن أن الفنان ياسر العظمة لم يطلبه للمشاركة في سلسلة "مرايا" برغم أن رضا طلب المشاركة في السلسلة ووعد ياسر العظمة له بالمشاركة.

وأشار رضا، إلى أن هذا السبب هو ما دفعه لتقديم سلسلة "بقعة ضوء" مع شركائه في محاولة منه لإثبات أنه يستطيع الإضافة على ما قدمه العظمة في سلسلته الشهيرة، مضيفا أنه لم يعرف حتى اليوم السبب وراء عدم طلبه لسلسلة "مرايا".

وحول تحضيراته للموسم الدرامي المقبل قال بأنه اعتذر عن أربعة مسلسلات لعدم جودتها، متهما بعض المنتجين بأنهم جهلة وأنهم يحاربون الممثلين بأجورهم، مؤكدا على أن صراحته كانت السبب في استبعاده من الكثير من الأعمال؛ إذ إنه شخص لا يعرف المجاملات، معلقا بالقول بأن المخرجين والمنتجين لا يتقبلون الانتقاد.

كما علق الفنان السوري على حلقته المثيرة للجدل ضمن برنامج "أكلناها"، قائلا: "باسم ياخور قال لابني همام إن تمثيلي لا يعجبه"، مشيرا إلى عرض حلقته دون اجتزاء أي مقطع منها، وعرض المواقف الصريحة بينهما، كانت السبب في شهرة البرنامج، إذ قال رضا: "حلقتي سبب نجاح برنامجه، وحلقة صفاء سلطان أيضا".

وقال رضا إن شخصية "أبو ليلى" التي جسدها في مسلسل "أبو جانتي" هي المعادل في الوقت الحالي لشخصية الفنان القدير دريد لحام "غوار" مبينا أن شخصية "غوار" بقيت راسخة وملتصقة باسم الفنان القدير الذي لم يقدم شخصية أخرى تعادل نجاحها.

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وحول رأيه بالأعمال العربية المشتركة قال رضا: إن الدخول والتواجد بالشركات التي تنتج هذه الأعمال يتطلب الصداقات والعلاقات الاجتماعية والإقامة في لبنان أو دبي، مشيرا إلى أن الممثلين السوريين كانوا السبب الذي أدى إلى انتشار الدراما اللبنانية.

انتخابات نقابة الفنانين

وحول انتخابات نقابة الفنانين التي ستقام قريبا، واختياره من ضمن الأسماء المرشحة ومنها" محمد قنوع، وفادي صبيح، وعارف الطويل، وتولاي هارون، وغيرها من الأسماء"، أكد رضا بأنه لن ينتخب أحدا، وأنه يفضل لو كان الفنانان بسام كوسا أو سلوم حداد مرشحين لهذا المنصب؛ كونهما الأقدر على إدارة مؤسسة كهذه، منوها أن النقيب الحالي الفنان زهير رمضان طالته انتقادات كثيرة، وأن النقابة بحاجة للتجديد.

وتحدث رضا أيضا، عن أن ابنه وسام وهو طالب المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في لوحات بمسلسل "ببساطة" التي هي مشروع الفنان باسم ياخور، ولكن الأخير وجه لابنه ملاحظة على أدائه قائلا: تذكرني بأداء والدك وأنا لا أحب تمثيله، وقال أيضا رضا: أن سبب نجاح برنامج "أكلناها" هو الحلقة التي كان هو ضيفها.