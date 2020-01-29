غادة عبد الرازق تكشف عن حقيقة زواجها مرة أخرى

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق سر صورتها التي نشرتها مؤخرا على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" والتي ارتدت خلالها طرحة العروس وهو ما أثار حالة جدل بين محبيها على "السوشيال ميديا" عن زواجها. وقالت غادة عبد الرازق ضاحكة: "الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد (حفلة ٩) وبالتحديد خلال زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث العمل".

وأضافت أنها عندما تكون سعيدة تقوم بنشر صورها على "انستغرام" وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط او مشاركات على "السوشيال ميديا" فهو مرورها بفترة نفسية صعبه تلازمها عادة معظم حياتها وأنها تخرج من هذه الحالة بمجرد عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

وأشارت النجمة الكبيرة إلى أن "حفلة ٩" هو اسم المكان الذي تدور به أحداث العمل ونفت علاقته بفيلم "موعد على العشاء" لسعاد حسني وحسين فهمي، لكنها أكدت على احتواء فيلمها على جريمة وغموض وتشويق مثير وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة وتكتمت تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية "روز" الـ"باليرينا" المعتزلة والتي لديها ابنة.

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