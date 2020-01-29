محامي زينة يكشف تفاصيل جديدة حول قضية نفقة التوأم

متابعة بتجـــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج ” حضرة المواطن” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” كشف معتز الدكر محامي الفنانة زينة، أنه تقدم إلى المحكمة بمستندات تفيد تقاضي الفنان أحمد عز 22 مليون جنيه في إعلان واحد.

وقال: “من المفترض أن تكون العلاقة بين أحمد عز وزينة طيبة بسبب أولاده”. موجهاً له رسالة قائلاً:” أتمنى أن يبادر أحمد عز بحل الأزمة من أجل أبنائه”.

وكانت زينة قد كشفت في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbc مصر، عن كواليس وأسرار لأول مرة عن زواجها من الفنان أحمد عز، موضحة أنها تزوجته في 15-6-2012 وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للولادة.

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وقالت إنها كانت تثق فيه ثقة عمياء، وكان يستحق هذه الثقة وقتها، ولم تلتق بأحمد عز بعد الأزمة حتى الآن.

وأضافت: “الناس عايزة تفهم ليه، وأنا مش عايزة أفهم حاجة لحد، وعايزة أقفل على نفسي وعلى حياتي الشخصية لأنها متخصش حد”.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، قررت تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني “ما يعادل 900 ألف جنيه مصري”، كمصروفات مدرسية لتوأمها عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 آذار (مارس) المقبل.