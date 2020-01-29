أحلام تمسح تغريدات "الوساطة" بين صالح الجسمي ومريم حسين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة الإماراتية أحلام مسح التغريدات التي كتبتها وطالبت فيها مواطنها الإعلامي صالح الجسمي بالعفو والتنازل عن الفنانة المغربية مريم حسين، بعد صدور الحكم على الأخيرة بالحبس شهر والإبعاد عن دولة الإمارات.

واضطرت أحلام لمسح تغريداتها المتعلقة بالوساطة، بعدما أطل الجسمي في فيديوهاتٍ مطولة عبر حسابه على سناب شات، أوضح فيها ملابسات قضيته مع مريم حسين، معتبرًا أن ما تعرّض له من سباب وشتائم وتجريح وإهانة وتشويه لسمعته لمدة عامين لا يسمح له بالتنازل مهما حدث، على الرغم من إعلانها أنها انسحبت من الوساطة، إذْ ردت أحلام على تغريدة لصالح الجسمي، قالت فيه: "أولًا شكرًا على الرد أنا كل اللي طلبته أن تتنازل لأني كنت مفتكرة إنها قضية شخصية بينكم ومهاترات سناب لأني بعض الأحيان أشوفك في الاكسبلور بفتكرك عندك مشاكل ومهاترات مع الفنانات".

وأردفت الفنانة أحلام قائلة: "وحتى أنا أستنكر لأني مش عارفة ومش متابعة وللأسف اللي ما يتابعك يفهم شي ثاني وأنا حبيت أكون طرف خير فقط".

ودار بينهما حديث أكدا خلاله أنهما يحترمان بعضهما الآخر فقال صالح الجسمي: "أنتي فنانة كبيرة وإماراتية أصيلة لك مني كل الاحترام والتقدير"، وتبعته أحلام قائلة: "لك مني كل الاحترام والتقدير"، ولكن ذلك الحوار، لم يثنِ الجسمي عمّا قاله بخصوص الرد عبر سناب شات

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وكانت أحلام قد كتبت تغريداتٍ عديدة طالبت فيه صالح بالاقتداء بشقيقه الفنان حسين الجسمي، والتنازل عن قضيته ضد الفنانة المغربية مريم حسين، لكن الجسمي أكد في تعليقه على كلام أحلام، أنها تدخلت دون أن يكون لها علم بخلفية القضية.

وأضافت في تغريدة أخرى: "حرام بنت تنسجن وعندها طفلة احنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شيء وهذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين إيديها خليك أكبر".

يُذكر أن القضاء الإماراتي كان قد أصدر مؤخرًا، حكمًا ببراءة صالح الجسمي، وحبس الفنانة مريم حسين شهرًا وإبعادها عن الإمارات، وحظيت هذه القضية، بأصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.