تراند اليوم : تعليق لاذع لإعلامية كويتية حول جنسية والدة فاشينيستا شهيرة



أشعلت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات لها عن والدة الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش.

وقالت عبر برنامجها "كشف حساب" على قناة "سكوب"، إن دانة تنتمي إلى الجنسية العراقية، وإن والدتها كويتية، مشيرة إلى أنها هي الأخرى "مجنسة".

وفجرت تصريحات العيدان بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم إزاء ما اعتبروه تنمرًا غير مقبول، وتمييز مرفوض.

ودأبت "العيدان" على السخرية وانتقاد الفنانين والمشاهير في تعليقاتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها في موضع انتقاد دائم بسبب تصريحاتها اللاذعة.

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