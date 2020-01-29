إليك أسرار حياة فانيسا مع زوجها كوبي براينت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل حالة الصدمة والحزن التي تهيمن على الوسط الرياضي في أمريكا وخارجها عقب الإعلان عن وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، وابنته وسبعة آخرين، في حادث تحطم مروحية في كاليفورنيا الأحد الماضي، ربما لم يكن يعلم كثيرون أي تفاصيل عن حياة براينت الشخصية وعن هوية زوجته، فانيسا براينت، ودورها في حياته وكيف تعرفت عليه وغير ذلك من المعلومات عنها.

وكانت بداية قصة تعارف فانيسا على براينت عند فترة عملها كعارضة تشارك في إحدى الأغاني المصورة عام 2002، ومن بعدها أتما خطبتهما، ثم أقاما حفل زفافهما بعيدا عن الأضواء، وأنجبا فيما بعد أربعة أطفال هم: ناتاليا، جيانا، بيانكا وكابري.

وبينما كان براينت دائم الظهور على شاشات التلفزيون وأغلفة المجلات بطبيعة نجوميته في عالم كرة السلة، فإن فانيسا نادرا ما كانت تجري مقابلات، وكانت تتميز علاقتهما بالقوة والمتانة، لأنهما كانا يركزان على الأسرة وتربية الأطفال فقط.

ونلقي الضوء فيما يلي على بعض المعلومات التي لا تعلمينها عن فانيسا:

- ما إن انتشر خبر ارتباط فانيسا بأحد نجوم فريق لوس أنغلوس ليكرز، حتى صارت مثار حديث الجميع في المدرسة التي كانت تدرس بها وقتها وهي مدرسة مارينا الثانوية، ويقال إن مروحية حلقت وقتها فوق المدرسة في محاولة لالتقاط صور لتلك الحسناء التي خطفت قلب براينت وإبراز جمالها لمحبيه ومعجبيه.

- كانت تبلغ فانيسا من العمر 18 عاما وبراينت 22 عاما وقت زواجهما، وبالرغم من صغر سنها آنذاك، لكنها كانت مكرسة نفسها للحياة الزوجية والاستقرار الأسري.

- ظلت فانيسا إلى جوار زوجها في الأزمة التي واجه فيها اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة بأحد فنادق كولورادو عام 2003 ولم تتخل عنه لحظة على الإطلاق.

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- كانت تحظى فانيسا بمعاملة استثنائية خلال تواجدها في ملعب فريق لوس أنغلوس ليكرز، وكان يسمح لها بالتحديد بدخول مناطق وأماكن لا يسمح للآخرين بدخولها.

- كانت ترغب فانيسا في إنجاب صبي بعد إنجابها 4 بنات من براينت، وهو ما أفصح عنه براينت نفسه في مقابلة إعلامية أجراها في شهر مارس من العام الماضي.

- فانيسا من نوعية السيدات اللاتي يولون قدرا كبيرا من الاهتمام بزيجاتهن ويحرصن على العائلة والعلاقة الزوجية بصورة كبيرة حفاظا على حياتها وحياة أسرتها.

- دعم وتعاطف كبيران تلقتهما فانيسا من آلاف المتابعين عبر السوشيال ميديا عقب الإعلان عن خبر وفاة زوجها وابنتيهما بتلك الطريقة التي يصعب تحملها.