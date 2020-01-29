نقل بسمة وهبة للمستشفى قبل ساعات من بث برنامجها.. ماذا حدث لها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، حيث أصيبت إثر تعرضها للاختناق بسبب اشتعال فيشة المدفأة بغرفة نومها، لكنها لم تصب بأذى عقب الواقعة مباشرة، إلا أنها شعرت بتعب شديد بعد ساعات من الحادثة.

وكانت وهبة تستعد للذهاب إلى مقر تصوير برنامجها اليومي "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، إلا أنها شعرت بعدم القدرة على التنفس.

وقدمت الإعلامية المصرية اعتذارا عن المشاركة في تقديم حلقة برنامجها، ليتولى زميلها الإعلامي خالد أبو بكر مهمة تقديم الحلقة منفردا.

يأتي ذلك بعد أن نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو يوضح احتراق فيشة المدفأة بغرفة نومها، الأمر الذي كاد ينتج عنه اشتعال النيران في منزلها لولا عناية الله.

وعلقت وهبة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".

وكانت واقعة مشابهة قد حدثت قبل أسبوعين تقريبا، عندما فقد الفنان المصري إيهاب توفيق والده، إثر تعرضه للاختناق بسبب اشتعال النيران في فيلته جراء احتراق المدفأة.

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يذكر أن بسمة وهبة إعلامية مصرية اعتادت على إثارة الجدل مؤخرا من خلال برامجها التي تستضيف من خلالها المشاهير، وأبرزها برنامج "شيخ الحارة" الذي تعرضت بسببه للإيقاف من قبل نقابة الإعلاميين.

وجاء قرار إيقاف برنامج "شيخ الحارة" بسبب حلقة استضافت فيها بسمة، الفنان ماجد المصري، وروى قصة تسببت في توجيه اتهامات له وللبرنامج بالإساءة للأفارقة.

وكانت آخر فصول بسمة وهبة مع إثارة الجدل، عندما هددت لاعب كرة شهير، لم تذكر اسمه، بفضحه من خلال نشر صور له في أحد أماكن السهرة، بصحبة عدد من الفتيات.

وقالت بسمة في برنامجها التلفزيوني، موجهة كلامها إلى اللاعب المعروف: "الجميع وقف في ظهرك، الجمهور ساندك بشكل غير عادي، والإدارة دعمتك رغم أنها لم تعتد تقديم هذا الدعم للاعبين المهملين".

وأضافت: "بعد كل ذلك، تقوم في عز الأزمة بالسهر الأسبوع الماضي، في أحد الأماكن بكورنيش النيل، حتى الصباح، وتجعل الجميع يراك في الحالة التي كنت عليها؟!".