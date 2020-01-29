شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى حفلا غنائيا غدا الخميس ويقدم أغاني ألبومه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الشتاء، يوم الخميس المقبل بأحد النوادي بالدقي، ومن المقرر أن يقدم عباس خلال الحفل أغاني من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم" عامل ضجة"، وبعض أغانى قديمة.

من ناحية أخرى طرح هشام مؤخراً ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

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كما أحيا هشام عباس حفل غنائي عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، بدأ حفله بأغنية "ماتبطليش"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

يذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.