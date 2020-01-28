شاهدوا.. سما المصري تستعرض مؤخرتها من جديد في أحد المسابح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 11:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري صورة بالمايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح وعرضت مؤخرتها كالعادة أكثر من وجهها لتكرس مشهد المؤخرة، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات



ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.

أنشأت قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة.