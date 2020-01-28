عاصي الحلاني و زوجته يمسكان أيدي بعضهما في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 11:55 مساءً - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ صورة جديدة له من باريس برفقة زوجته السيدة كوليت بولس الحلاني، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي في الصورة يمسكان أيدي بعضهما، وعلّق عاصي عليها قائلا: “اذا كان برد لا بد من الحماية، ولكن اهم شيء دفئ القلوب، يسعد اوقاتكم من باريس”.

الجدير ذكره ان عاصي أحيا مؤخرا حفلاً مميزاً في دبي الى جانب نجوم مرحلة النهائيات من برنامج “ذا فويس” الموسم الخامس، وهم الفائز باللقب مهدي عياشي والمشتركون إيمان عبد الغني، فهد مفتخر، رضوان الأسمر، إبراهيم مشولي، سندي لطي، ميشيل شلهوب، إيمان الحاج ورباب ناجد.