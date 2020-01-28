وزيرة الثقافة تهدي مسرح سيد درويش بالمجان لتقديم حفل ختام "الفيلم القصير"

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أبلغته أثناء مجيئه إلى الإسكندرية أنها تهدي مسرح سيد درويش بالمجان لتقديم حفل ختام المهرجان، وقال: "رغم انشغالها إلا أنها أوصت بتوفير كل الدعم لهؤلاء الشباب، مؤكدة حضورها خلال حفل الختام رغم انشغالها".

وكان قد حضر مساء أمس حفل الافتتاح كل من: نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، والفنانة سلوى محمد على، والفنانة جميلة عوض، والفنانة إنجي وجدان، والفنان عمرو عابد، والمخرجة هالة خليل، والكاتبة ياسمين الخطيب.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، ويشارك في تلك الدورة ١٨ فيلما من ٢٠ دولة منها ٦ عروض من مصر، ٥ عروض عربية، و٧ عروض عالمية، وتستمر فعالياته حتى يوم ٣١ من الشهر الجاري.

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