صور: شاهدوا احتفال كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد حبيبته جورجينا

احتفل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريجيز التي أتمّت الـ 26 عاماً.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على "انستقرام"، صوراً من الاحتفال برفقة صديقته وأولاده الذين شاركوهما الاحتفال.

وعلق كريستيانو على الصورة قائلا:" أحر التهاني حبيبتي، أتمنى لك يوماً جميلاً جدا، أنت إمرآة عظيمة وأم ممتازة لأطفالنا، أحبك كثيراً عزيزتي".

وكان كريستيانو في تصريح له، قد استبعد زواجه من صديقته في الوقت الحالي، وقال إنّه قد يفعل مستقبلاً.

يذكر أنّ للاعب طفلة من جورجينا وثلاثة أطفال من أمهات لم يعلن عن هويتهن.

من هي جورجينا حبيبة رونالدو؟

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ولدت جورجينا في 27 يناير 1994 في إسبانيا، هي عارضة أزياء، راقصة وممثلة إسبانية.

بفضل علاقتها البارزة، وكذلك عملها في مجال الأزياء ، تمكّنت من كسب أكثر من 7.4 مليون متابع لملفها الشخصي في إنستقرام.

بعد تخرجها، انتقلت إلى مدريد في الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة طوال معظم حياتها المهنية المبكرة، تغيّر كل شيء بعد معرفتها نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو عام 2016، حيث اكتسبت شهرة واسعة.

كريستيانو يحتفل بعيد ميلاد حبيبته

في 12 نوفمبر 2017 ، أنجبت ألانا مارتينا ، شقيقة أطفال كريستيانو رونالدو: كريستيانو جونيور ، والتوأمين ماتيو وإيفا.