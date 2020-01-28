السيناريست محمدى القاضي يكشف عن بطل فيلمه الجديد

أوشك الكاتب والسيناريست محمدى القاضى من الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذى يحمل أسم مبدئي"هرى الكترونى" ، مشيرًا إلى أنه أنهى كتابة ما يقرب من 80% من الفيلم.

موضحًا أن الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدى، يعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب،ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة نجم

مسرح مصر الفنان محمد أنور.

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ويعقد السيناريست محمدى القاضى جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير،حيث من المقرر

عرضه فى موسم عيد الأضحى القادم.

والجدير بالذكر أن الكاتب والسيناريست محمدى القاضي يعد واحدا من مشاهير السوشيال ميديا المؤثرين فى مجال الكتابة والقصة،وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات،وله العديد من الافلام القصيرة والتى شارك بها فى العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وسيشارك فى الدورة السادسة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذى يقام فى الفترة من 26 يناير وحتى 31 يناير الجارى