كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو تكشف من خلاله عن نجاتها من حادث حريق في منزلها منذ ساعات .
حيث أظهرت في مقطع الفيديو شكل مشترك للكهرباء محترق تماما والتي كانت تضع به توصيلة للدفاية الكهربائية .. وقالت : ” لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة .. ربنا نجاني وقمت ولحقت ” .
وتابعت : “الساعة 5 الصبح والواحد نايم لو كنت اتأخرت شوية كانت النار ولعت في الأوضة والدخان مش عايزة أقولكوا كان عامل إزاي ” .
وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نجاة بسمة وهبة من حريق بمنزلها والسبب ” الدفاية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.