كريم عبدالعزيز.. أصيب بمرض بعد تخرجه، وهل يختار زوجته لو عاد به الزمن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري كريم عبدالعزيز إنه وافق على المشاركة في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، لأنه فيلم اجتماعي أحداثه في الواقع لا تنتهي، موضحًا أن الفيلم يجيب على تساؤل للزوج والزوجة فيما لو عاد بهما الزمن للوراء، هل كانا سيختار كل منهما الآخر أم لا؟

وأجاب على هذا التساؤل كشخص فقال إنه لو طرح عليه هذا السؤال فلن يستغني عن زوجته "هايدي" إطلاقًا مضيفًا: "ده أنا هختارها واختارها هي هايدي زوجتي صاحبتي"، منوهًا إلى أن الفيلم لا يموت، وأشار إلى أن المشاركين معه في الفيلم دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وقال كريم عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية إنه تخرج عام 1997 من معهد السينما وبعدها مباشرة أصيب بمرض الصفرا (وهو مرض اليرقان والذي يشير إلى وجود مشكلة فى الكبد أو القناة الصفراوية) في الفترة التي كان لديه موعد للمشاركة في فيلم سينمائي مع الفنان أحمد زكي، وطلبه وقتها المخرج شريف عرفة لمقابلته، منوهًا إلى أن مروان حامد هو من عرض عليه المشاركة، لأنهم طلبوا وقتها وجوهًا جديدة.

وعن ذكرياته في الفيلم، قال إن شريف عرفة سلمه سكربت لمشهد مع الفنان المصري الراحل أحمد زكي موضحًا: "أستاذ شرف حضرتك مديني مشهد مع أحمد زكي ده انا كلب ولا أسوى"، وأضاف أنه استلم الورق وذهب لمنزله للمذاكرة وظل 7 أيام حتى حفظ الدور.

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وبشأن المشهد الذي ضربه فيه أحمد زكي بالقلم في فيلم "الصورة تضحك حلوة"، قال: "أنا كنت في سنة 1997 كان عندي 22 سنة وكنت متعمق وذهبت للأستاذ شريف عرفة قلت له بعد ما الأستاذ أحمد زكي ضربني بالقلم عاوز تعبيرات وشي تكون إزاي، فضحك ضحك جبار وطلب مني أكون طبيعيًا جدًا".

واستطرد قائلًا: "الأستاذ عزت أبو عوف كان واقف ورا الكاميرا ونازل ضحك وفي إيده كيس ثلج، أنا روحت سألت دكتور عزت إيه اللي في ايدك ده قالي يلا يا ابني مثل.. بس من عظمة إني بصيت في عنيه أنا مشفتش إيده وهي بتطلع وفجأة لاقتني نايم على الأرض عاوز أطمن على ودني الطبلة شغالة ولا لأ".

وأردف الفنان المصري قائلًا: "أنا ساعتها فهمت الضحك كان ليه قبل التصوير وفي نفس المشهد المفترض إني طالع ابن رجل أعمال كبير جدًا ومعاه حراسات فبيضربوا اللي ضربني، فالاستاذ أحمد زكي طلب يضِرب بجد فهو بيضِرب بجد وإحنا لينا الشرف إن عدينا قدام كاميرا مع العظماء دول".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ينتمي للأعمال الكوميدية الخفيفة ويتناول فكرة الزواج والطلاق واسمه مشابه لفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، الذي تم إنتاجه عام 1978 وأخرجه والد كريم عبدالعزيز وهو المخرج محمد عبد العزيز، وقام ببطولته عادل إمام.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز كان من خلال فيلم "الفيل الأزرق2"، والذي استطاع أن يدخل به قائمة أعلى الإيرادات في السينما المصرية، بعدما تخطى حاجز المليون جنيه.