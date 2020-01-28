تراند اليوم : نانسي عجرم تستفز متابعيها بقرار مفاجيء بعد مقتل شاب بفيلتها: احفظوا هذا التاريخ

صدمت نانسي عجرم الكثير من متابعيها وذلك بعد قرار مفاجي أعلنته عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول نانسي و زوجها إن الشاب كان بصدد سرقة منزلهما ، بينما تقول أسرة الشاب إنه ذهب لتحصيل مستحقات مالية تخصه لدى فادي الهاشم فتم قتله.
وأعلنت "نانسي" أنها بصدد طرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي ، متجاهلة وفاة شاب في فيلتها ومحاكمة زوجها على ذمة القضية.
وقالت نانسي تعليقا على الخبر: احفظوا هذا التاريخ .
ومازال فادي الهاشم - زوج نانسي - يُحاكم على ذمة قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى داخل فيلتها .
وتقول نانسي و زوجها إن الشاب كان بصدد سرقة منزلهما ، بينما تقول أسرة الشاب إنه ذهب لتحصيل مستحقات مالية تخصه لدى فادي الهاشم فتم قتله.