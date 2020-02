شكرا لقرائتكم خبر عن المراهقة بيلي إيليش.. فوز تاريخي في حفلات جرامي والان مع التفاصيل

المراهقة بيلي إيليش.. فوز تاريخي في حفلات جرامي

الثلاثاء 28 يناير 2020

بيلي إيليش مراهقة عادية جدا، فقط تختلف عن مثيلاتها بتحقيقها مبيعات موسيقية تجاوزت أرباحها 3 مليارات دولار، كما حصلت على جوائز جرامي متعددة.



في سن الـ18، حققت بيلي إيليش، التي توصف بأنها "معجزة غنائية" أكثر مما حققه فنانون يفوقونها عمرا، إذ تصدرت قائمة "بيلبورد" الشهيرة لأعلى الأغاني استماعا في أمريكا أكثر من مرة.

كما جنت أكثر من 50 مليون متابع على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وأخيرا وليس آخرا فازت بجوائز حفل جرامي الموسيقية الأربعة الرئيسية في ليلة واحدة، لتصبح أصغر من يفوز بها على الإطلاق، وثاني فنانة تفعلها في تاريخ جرامي.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي كل ما يحتاج الجمهور معرفته عن بيلي إيليش.

الفائزة الكبرى

فازت بيلي إيليش في الدورة 62 من حفل جوائز جرامي بأضخم جوائز الحفل، إذ اقتنصت جوائز: أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل فنانة صاعدة وأفضل تسجيل خلال العام.

"إيليش" هي ثاني من حقق هذا الإنجاز، إذ سبقها إليه المغني والمؤلف كريستوفر كروس عام 1981.

أصغر من غنى في سلسلة "بوند"

من المتوقع أن تغني بيلي إيليش الأغنية الرئيسية في الفيلم القادم من سلسلة جيمس بوند، No Time to Die "لا وقت للموت" من بطولة دانيال كريج.

قامت بيلي إيليش بتأليف أغنية الفيلم مع شقيقها فينيس أوكونيل؛ لتصبح بذلك أصغر فنانة في التاريخ تؤلف وتسجل أغنية جيمس بوند.

وعبرت "إيليش" عن سعادتها بهذا الإنجاز من خلال بيان رسمي، قالت فيه: "ما زلت لا أصدق أنني جزء مما يحدث، أن أكون قادرة على تسجيل أغنية فيلم لسلسلة أسطورية مثل سلسلة جيمس بوند هو شرف عظيم، كونها سلسلة الأفلام الأروع في التاريخ.. في حالة صدمة حتى الآن".

Advertisements

نشأة إيليش

ولدت بيلي إيليش لأبوين يمتهنان التمثيل، وهما: ماجي بيرد وباتريك أوكونيل، كما تمتلك شقيقا يعمل في مجال الاستعراض والترفيه أيضا، إذ سبق وعمل أخوها فينيس في مسلسل Glee "جلي"، وModern Family "عائلة عصرية"، كما أنتج وأسهم في كتابة كثير من ألبومات شقيقته.

تمتلك "إيليش" اسما طريفا، إذ إن اسمها الأوسط هو قرصان، ورغم محاولات عمها التدخل لأن القراصنة أشرار، فإن اللقب لصق بها.

انطلاقة بمحض الصدفة

عام 2015، طلب معلم الرقص الخاص بـ"بيلي" منها تسجيل أغنية بصوتها لحفلة مقبلة، وقتها سجلت أغنية Ocean Eyes، ونشرتها على موقع "ساوند كلاود" لتجذب انتباه كثير من مدوني الموسيقى ووكلاء الأعمال، من بينهم داني روكسن، مدير أعمالها الحالي.

تلقت "إيليش" عن هذه الأغنية أول عرض فني لها، ومن ثم انطلقت مسيرتها الفنية.

قدوة المراهقين

بملابسها الفضفاضة، وشعرها الأخضر، وكلمات أغانيها التي تتحدث عن الاكتئاب والقلق المزمن، تحولت بيلي إيليش إلى أيقونة موسيقية وقدوة لمراهقين كثر، وجدوا في سلوكها ومظهرها ملاذا للتعبير عن نفسهم.

أغانٍ عن الاكتئاب وتغير المناخ

أغاني "إيليش" الفريدة أكسبتها شهرة غير متوقعة، إذ يقول شقيقها عن الألبوم الفائز بنصيب الأسد في الحفل When We All Fall Asleep, Where Do We Go: "لم أكن أتوقع أن يفوز ألبوم يتحدث عن الاكتئاب والأفكار الانتحارية وتغير المناخ بكل هذه الجوائز، يبدو أن كل شيء ممكن".

خلال خطاب تسلم "إيليش" جوائزها شكرت الفنانين المنافسين، وقالت إن زميلتها أريانا جراندي تستحق جائزة ألبوم العام.