"جالي اكتئاب وإحنا جيل خواف".. أبرز تصريحات كريم عبدالعزيز لـ"صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان كريم عبدالعزيز ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC، وكشف عن تفاصيل عديدة وتعرضه للاكتئاب، وغيرها.

نرصد أبرز ما قاله كريم عبدالعزيز من تصريحات بالحلقة في التقرير التالي:

- "مررت بحالة إكتئاب استمرت لمدة 4 أو 5 سنوات بعدما تقدمت في السن، والنقلة من سن الثلاثينات للأربعينات من العمر أو ما يطلق عليه مسمى أزمة منتصف العمر، وربما تعبر تلك الحالة عن إغلاق فصل من الحياة وبدء فصل جديد، وراجع بشراهة للتمثيل.. بحب التشخيص مش التمثيل".

- "علاقتي بأحمد السقا تعود إلى عام 1991، عندما كان السقا في مستهل دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وكنت أصغر من السقا بسنة، وداخل معهد السينما بقدم في قسم الاخراج، وأحمد السقا نجم كبير".

- "تربيت أنا وأحمد السقا وأحمد حلمي وأحمد عز وأي زميل، على أيدي أساتذة عظماء، سواء داخل الأسرة أو في معهد السينما أو بمواقع التصوير، ونشأنا على أسس ربما يرى فيها الجيل الجديد فذلكة، لكنها ليست كذلك على الإطلاق".

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- "إحنا جيل خواف، وقولتها قبل كدة لزمايلي، كنا بنعمل فيلم ونستنى الإيرادات، ونستنى الفيلم الجديد، في حين أن دورنا هو التمثيل، وعرض شخصيات ومواضيع ومشاكل وأزمات للجمهور".

- "انتهيت من تصوير فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وداخل أصور مشاهدي في فيلم كيرة والجن، من تأليف الكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وأنا فرحان اني بشتغل مع أحمد عز في الفيلم ده".

- "أنا والسقا صحاب من زمان، وأنا وعز أصحاب من قريب، وقد إيه هو نجم كبير ومحترم وبيحب زمايله، ونجم بيحترم الشغلانة".

- "كان عندي 22 سنة، ورحلت للمخرج شريف عرفة وقلتله بعد ما الأستاذ أحمد زكي يضربني بالقلم، عايز ريأكشن وشي إزاي، ففضل يضحك، والفنان عزت أبو عوف قعد يضحك ورا الكاميرا، وكان ماسك كيس تلج في إيده، من عظمة عين أحمد زكي لما بصيت في عينيه مشفتش إيده وهى بتضربني بالقلم في مشهد فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، ولقيت نفسي فجأة نايم في الأرض، وبعدها راح حضني، وفهمت بعد المشهد ليه الأستاذ عزت أبو عوف كان بيضحك قبل المشهد".