محمد جمعة: اللهجة السيناوية كانت أكبر تحدي لي

أكد الفنان الشاب محمد جمعة عن حرصه الشديد على أتقان اللهجة السيناوية وهو الأمر الذي لم يكن سهل عليه وشكلت اللهجة أحد التحديات الكبيرة بالنسبة له.

فعلى عكس المعتاد لم يكن التمثيل هو الأمر المقلق بالنسبة لجمعة بل اللهجة فهو كان مطمئن لوجود شريف عرفة الذي لن يتهاون في الأداء ولكن اللهجات هي التي شكلت الأزمة الحقيقية له فمن حق المتلقي أن يسمع لهجة صحيحة، لذلك أكثر رد فعل سعد بتلقيه هو شك بعض الجمهور أن له أصول سيناوية.

أرجع جمعة فضل إتقانه للهجة لمدقق اللهجات

وهو سيناوي من العريش لازمه طوال فترة التصوير كذلك للمخرج شريف عرفة والذي ترك له مساحة في تغيير الحوار ليتناسب مع اللهجة السيناوية.

وأوضح ايضًأ إن نخبة من أساتذة اللغة العبرية في جامعة عين شمس قاموا بالتمثيل في الفيلم كما حرص الراحل الدكتور منصور وهو شغل منصب رئيس قسم اللغة العبرية ومترجم الرئيس على نطق الممثلين اللغة بشكل صحيح وأكد إن المخرج شريف عرفة ترك مساحة كبيرة للدكتور منصور وأساتذة

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اللغة حتى يخرج العمل بأكبر قدر من الإجادة.

كشف جمعة عن أحد الصعوبات التي واجهتهم أثناء التحضير للفيلم وهي العادات والتقاليد السيناوية والتى تمنع زواج بنات القبيلة من خارجها فكيف يمكن تبرير زواج إحدى السيناويات لجندي في الجيش من الصعيد فوقفت تلك العادات عائق أمامهم أثناء التحضير للشخصيات وأثارت بعض الانتقادات فيما بعد لكن الرسالة التي أرادوا إيصالها كانت أقوى من العادات لجندي يحمي البلد فهو المؤتمن على الأرض والعرض.

يذكر أن محمد جمعة شارك في فيلم الممر بتأديته لدور أحد السيناوية، فيلم الممر من إخراج شريف عرفة ومن بطولة أحمد عز، أحمد رزق، هند صبري، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس، محمد فراج وغيرهم العديد من نجوم الفن.