نشر الإعلامي ممدوح موسى صورة حديثة للنجم إيهاب توفيق، من إحدى حفلاته الحديثة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعرب موسى عن شدة استياءه من منتقدين إيهاب توفيق،بعد ايحاءه حفلًا غنائيًا ضخمًا بعد حادث حريق منزله، ووفاة والده، قائلًا: في ناس بتنتقد إيهاب توفيق على حفله .. كانت أول أمس.
يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الصيف و البحر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر ممدوح موسى لمنتقدي إيهاب توفيق: اتقوا الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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