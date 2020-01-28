ممدوح موسى لمنتقدي إيهاب توفيق: اتقوا الله

نشر الإعلامي ممدوح موسى صورة حديثة للنجم إيهاب توفيق، من إحدى حفلاته الحديثة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب موسى عن شدة استياءه من منتقدين إيهاب توفيق،بعد ايحاءه حفلًا غنائيًا ضخمًا بعد حادث حريق منزله، ووفاة والده، قائلًا: في ناس بتنتقد إيهاب توفيق على حفله .. كانت أول أمس.

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وبيتريقوا .. أزي يغني .. أحب أقول لمنتقديين إيهاب توفيق اتقوا الله .. إيهاب كان عايش مع أبوه في بيت واحد ومرتبط به جدًا بعد وفاة ولدته لأنه كان وحيد وأنا شخصيًا أعرف مدى حبه لهما مش معني أنه غنى في حفلة كان متفق عليها واصلًا لغى أكتر من 3 حفلات وأفراح بس الحفلة ده كانت صعب تتلغي وإيهاب غنى والحزن في قلبه يحضرني أن عادل إمام حكي لي أنه كان في بلد .. بيعرض مسرحيه وقبل فتح الستاره .. وصله خبر أن والده توفي ومع ذالك دخل المسرح وقال للناس اليوم مات أبي وكمل المسرحيه وضحك الناس وقلبه بيبكي سيبوا إيهاب في حاله واتقوا الله.

يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الصيف و البحر، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.