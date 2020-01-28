تراند اليوم : سينما روكسي وذا جرين بلانيت تتعاونان لمنح دور شخصية الدكتور دوليتل

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 27 يناير 2020: تعاونت كل من سينما روكسي وذا جرين بلانيت لتقدّم لمحبي الحيوانات والطبيعة فرصة للقاء مجموعة من الحيوانات الغريبة في الغابة الاستوائية، واستقبلت صالات سينما روكسي في دبي فيلم “دوليتل” المقتبس عن سلسلة الكتب الكلاسيكية “د. جون دوليتل” والذي يضم نخبة من النجوم المشهورين، بتاريخ 17 يناير.

وتدعو الوجهتان الضيوف من جميع الأعمار للتوجه إلى إحدى دور سينما روكسي في ووك أو لا مير أو بوكس بارك أو ذا بيتش لمشاهدة الفيلم والحصول على خصم 50% على تجارب لقاء الحيوانات الفريدة في ذا جرين بلانيت، وتتيح تجارب لقاء الحيوانات في ذا جرين بلانيت والتي تتم بإشراف الأحيائيين الخبراء، للضيوف فرصة التفاعل عن قرب مع الحيوانات المفضلة لديهم بدءًا من الخنافس والخفافيش وحتى أنواع الطيور الغريبة في القبة الحيوية وكذلك حيوان الكسلان والسنجاب الطائر.

وشهد العرض الأول للفيلم في سينما روكسي سيتي ووك بتاريخ 15 يناير، حضور العديد من الضيوف وكبار الشخصيات حيث اتيحت لهم الفرصة بعد انتهاء العرض للتعرّف عن كثب على مجموعة من الحيوانات الفريدة في جولة مدتها ساعة كاملة داخل القبة الحيوية التي تضم أكثر من 3000 صنف من الحيوانات والنباتات الغريبة.

يضم الفيلم الجديد مجموعة من النجوم حيث يجسّد روبرت داوني جونيور دور الطبيب البيطري الشهير في إنجلترا الذي يختبأ في دوليتل مانور مع حيواناته فقط. وعندما تصاب الملكة الشابة بالمرض، ينطلق دوليتل الشجاع في مغامرة مع حيواناته لإيجاد علاج لها. يلعب رامي مالك شخصية الغوريلا بينما تلعب إيما تومبسون دور الببغاء وهو مستشار دوليتل الموثوق.