شاهدوا بلقاء نادر.. كيف أجابت علة كامل على سؤال محرج؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية قديمة للممثلة المصرية ​عبلة كامل​، والتي واجهت فيها سؤال محرج، فقد سألتها المذيعة حينها: “هل موهبتك تستحق كل هذا النجاح في فترة قصيرة ؟ لترد عبلة كامل قائلة : “لا يمكن ان أقيم نفسي الجمهور والنقاد هم من يقيمون ادائي وما يهمني اني أحب التمثيل كثيرا”.

ويلاقي هذا الفيديو رواجا كبيرا، لا سيّما ان عبلة كامل بعيدة عن وسائل الاعلام وترفض اعطاء التصاريح الصحفية.

الجدير ذكره ان عبلة كامل لها شعبية كبيرة في مصر وفي رصيدها عدد كبير من الأعمال التمثيلية.