شكرا لقرائتكم خبر عن أعداء مسلسل Game Of Thrones أخوات في فيلم 1917 .. اعرف مين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتسم مسلسل Game Of Thrones، الذى عرضت أخر حلقاته في يونيو من العام الماضى 2019، بـ طابع العداء بين أبطاله، فـتعلق الكثيرين بالعمل أكثر، وانحازوا إلى صفوف أبطال محددين عن آخرين، أما عن فيلم 1917 فاستحوذ على اهتمام العالم السينمائى الفترة الماضية، وذلك بعد حصوله على جائزة الـ Golden Globe، كـأفضل فيلم، وظهور اسمه 11 مرة في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار.



دين تشارلز تشابمان

ولكن أعداء الأمس، أخوات اليوم، وهذا ما حدث مع كل من الممثل الأنجليزى دين تشارلز تشابمان، والممثل الأنجليزى ريتشارد مادن، حيث اشترك الثنائى في كل من مسلسل Game Of Thrones، و فيلم 1917، ولكن مع اختلاف أدوارهم.



ريتشارد مادن

حيث قام الممثل الأنجليزى دين تشارلز تشابمان، الذى ظهر في دور تومين براثيون، ومارتن لانيستر في GOT، ولعب دور العريف لانس بليك في فيلم 1917، أما الممثل الإنجليزى ريتشارد مادن الذى لعب دور روب ستارك في مسلسل GOT، والملازم جوزيف بليك في فيلم 1917.

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دين تشارلز تشابمان

وبالرغم من العدواة بين الممثلين التي ظهرت في مسلسل GOT، وذلك بسبب الحروب التي قامت بين عائلات براثيون ولانيستر وستارك، منذ بداية أحداث المسلسل الشهير في 2011، ألا أن هذه المرة لاعب الشابين دورأخوة في الفيلم الجديد الذى حازعلى إعجاب الكثيرين.



ريتشارد مادن

ومع أن الثنائى اجتماعا في العملين، ألا أنهما لم يلتقيا ألا في مشهد واحد، عند عرض جثة مارتن لانيستر، وأخوه، على روب ستارك، بعد قتلهما، في مسلسل Game Of Thrones، أما عن فيلم 1917، فـكان لانس بليك على استعداد أن يضحى بـ حياته في سبيل إنقاذ حياة أخوه، جوزيف بليك، وهذا هو ماحدث، حيث لقى لانس حتفه قبل أن يصل إلى جوزيف في أحداث 1917، ألا أن الثانى بكى بشدة عند علمه بـموت أخيه الصغير، أثناء محاولته في الوصول إليه.