تراند اليوم : إنجي شرف تعلن عن خطوبتها من رجل أعمال شهير

أعلنت الممثلة إنجي شرف عن خطبتها على رجل الأعمال يحيى الشناوي مؤخرا.

نشرت إنجي شرف صورة عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة لها بصحبة خطيبها للإعلان عن الخبر السار وموعد الزفاف بعد رمضان.

يذكر أنه عُرض مؤخرا لإنجي شرف مسلسل “الضاهر” مع محمد فؤاد ورغدة وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومن إخراج ياسر زايد.