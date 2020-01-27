فيلم Bad Boys for Life يواصل صدارة الإيرادات للأسبوع الثاني

متابعة بتجـــــــــرد: تصدر فيلم الحركة والكوميديا Bad Boys for Life “باد بويز فور لايف” إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، ليواصل الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي، حسب ما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس.
وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته ويل سميث، مارتن لورنس، فانيسا هادجنز، إيرادات بلغت 34 مليون دولار.
وتقدم للمركز الثاني فيلم الحرب والدراما “1917”، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت، جورج ماكاي، ودانيال ميس، محققاً 15.8 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والكوميديا “دوليتل”، الذي يشارك في بطولته روبرت داوني، أنطونيو بانديراس، ومايكل شين، جامعاً إيرادات بلغت 12.5 مليون دولار.
واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والجريمة “ذا جينتلمين”، الذي يشارك في بطولته ماثيو ماكونهي، كولين فاريل، وميشيل دوكري، حاصداً 11.3 مليون دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة “جومانجي: ذا نيكست ليفل”، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون، جاك بلاك، وكيفن هارت، محققاً إيرادات بلغت 7.9 مليون دولار.
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