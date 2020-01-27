فيلم Little Women يصل إلى الشرق الأوسط بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت شركة “إمباير إنترتينمنت” المتخصصة في السينما والترفيه عن طرحها لفيلم Little Women “نساء صغيرات” في صالات السينما ضمن منطقة الشرق الأوسط 30 يناير الجاري.

وكانت الشركة قد استضافت عرضاً خاصاً للفيلم في سينما عقيل ضمن حي السركال أفنيو بدبي، تلته جلسة نقاش حول الفيلم، الأحد الماضي، حيث ضمت الجلسة التي حملت عنوان “لسن نساء صغيرات” بعضاً من أكثر سيدات دبي إلهاماً ونجاحاً، نساء تحرّرن من الصور النمطية وتخطين كل الاحتمالات والتوقعات ليحققن إنجازات مذهلة في القطاعات المختلفة.

وترشح الفيلم لنيل 6 جوائز خلال حفل الأوسكار المرتقب لعام 2020، وأبرزها جائزة الأوسكار لأفضل صورة.

ويروي الفيلم، الذي يحمل الرؤية الإخراجية للمبدعة جريتا جيروج، حكاية مفعمة بالذكريات واللحظات الهامة والحوادث المصيرية، وصراعات الإرادة الحرة التي شكّلت قصة حياة الشقيقات مارش الأربع: (جو) الكاتبة المستقلة عاشقة التحدي، (ميج) الشابة الواعية والداعمة صاحبة المبادئ والتي تسعى لأن تصبح ممثلة، (بيث) الموسيقية المرهفة ذات القلب المنفتح، و(إيمي) الرسامة الطموحة ذات العقلية الذكية.

ويصور الفيلم مراحل بلوغ وتطور شخصية كل من الشقيقات اللاتي تختلفن في طريقة تفكيرهن ولكن يجمعهن رابط متين من الأخوة.