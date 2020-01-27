فؤاد عبد الواحد يستعد لطرح ألبومه الجديد قريباً

متابعة بتجــــــــرد: يستعد الفنان فؤاد عبد الواحد لإطلاق ألبومه الجديد قريباً، ويحمل عنوان “فؤاد عبد الواحد 2020″، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات.

ويتعاون عبد الواحد في ألبومه الثاني مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، ومنهم: تركي، ياسر بوعلي، سهم، بدر بن عبدالمحسن، سعود بن محمد، عبدالقادر هدهود، أنور المشيري، أحمد الهرمي، وعبدالله الملحم.

ويتضمن الألبوم أغاني: مات الزمان، محبوب روحك، أحبابنا غابوا، غلطتك، أوعدك أرحل، أبعتذر لك، حبي الأول، راس مالي، عصا موسى، إصحى، وليتني.

يشار إلى أن الفنان فؤاد عبد الواحد شارك في حفلين متتاليين ضمن موسم الرياض، ومنهما حفل “ليلة الملحن ياسر بوعلي”، بمشاركة الفنانين راشد الماجد، أنغام، نوال الكويتية، ماجد المهندس، ورابح صقر.