بعد أزمة معرض الكتاب.. كم مرة طُردت سما المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة سما المصري، قوائم الأكثر بحثًا، بعد ظهورها في "معرض الكتاب الدولي، بمركز مصر للمعارض الدولية، مرتدية بيجامة وشبشب.

وفي حين أكدت لمياء السعيد، مدير دار السعيد للنشر والتوزيع أن إدارة المعرض تدخلت وطلبت منها المغادرة، نفت سما أن يكون قد تم طردها. إلا أن الواقعة أعادت التذكير بأزماتها مع المناسبات العامة.

مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41

ظهرت سما المصري في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، الذي أُقيم بدرا الأوبرا في نوفمبر 2019. وعلى الرغم من عدم دعوتها إلا إنها حضرت والتقطت العديد من الصور على السجادة الحمراء، بشكل استفز الحضور هو ما دفع إدارة المهرجان لطردها بعد إثارتها للجدل بظهورها مرتدية الحجاب.

Advertisements

ستاد القاهرة

في يونيو 2019، انتشرت العديد من الصور التي تكشف طرد سما المصري من ستاد القاهرة، قبل بدء مباراة مصر وأوغندا، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

واعتبر البعض أن وجودها قد يتسبب في أزمة بالمدرجات، بعد أن تحدثت مسبقا عن نيتها النزول إلى أرض الملعب.