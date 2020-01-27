تراند اليوم : طول عمرك قلبك كبير .. خالد النبوي يرفض مقاضاه طبيب إدعي علاجه

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بيانا، أمس، كشف خلاله أسماء الأطباء المعالجين للفنان خالد النبوي، بعد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

أوضح زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن” على قناة “العربية – الحدث”، أنه اضطر لإصدار هذا البيان، بسبب ادعاء أحد الأطباء بأنه الطبيب المعالج للنبوي، وتم تداول تصريحات صحفية له، رغم أنه لا علاقة له به، وليس من الفريق المعالج من الأساس.

تابع أنه كان سيقاضي هذا الطبيب، لكن النبوي رفض، مضيفا: “الطبيب ده ملوش علاقة والله بعلاجه.. وأنا كنت هقاضيه لكن خالد رفض وقال لي متقضيش حد.. ازاي بتتكلم وأنت ملكش علاقة بالحالة ولا تعرفها ولا شوفتها !!”.

كان الفنان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية نقل على إثرها للقصر العيني الفرنساوي وأجرى عملية قسطرة، وطلبت زوجته منى المغربي من الجمهور الدعاء له عبر صفحتها الشخصية على موقع Facebook‎‏.