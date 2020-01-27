هل كان لوالدة ميغان دوراً كبيراً في قرار التخلي عن المهام الملكية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2020 04:41 مساءً - لا شك بأن إعلان الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل قرار التنحي عن المهام الملكية،وعن دوريهما الرسمي في العائلة الملكية ،هو الخبر العالمي الأول منذ إعلانه لغاية اليوم،حيث انشغل الملايين بأسبابه وتوقيته في مطلع العام 2020 الجديد.

وبالرغم من كل الضجة العالمية وانقسام الآراء حول قرار الثنائي الملكي هاري وميغان،لم يصدر أي تعليق واحد من والدتها دوريا التي التزمت الصمت على عكس زوجها السابق والد ميغان توماس ماركل الذي استثمره بتصوير فيلم وثائقي لمدة 90 دقيقة،تقاضى مقابله عشرات الآلاف من الجنيهات لتصويره في هذا الوقت بالذات.



ما هو دور والدة ميغان بقرار التخلي عن الملكية؟

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،فإنه برز حالياً احتمال وجود دور لوالدة ميغان، دوريا راجلاند، في أمر الانفصال، وأنها الدافع القوي وراء قرار الزوجين، وسعيهما إلى الاستقلال المادي في أمريكا الشمالية.



مقربة جداً من صهرها الأمير هاري



وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة التي غرست لدى ابنتها منذ صغرها شعار "لا تعط الحليب مجاناً"، أو "لا تقومي بشيء مقابل لا شيء"، أصبحت مقربة جداً من الأمير هاري، حتى إنه كان يطلب منها النصيحة والاستشارة على وجه الخصوص، لاسيما أنه فقد والدته وهو في عمر صغير جداً .

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وتتمتع دوريا بشخصية الأم المثالية، والطباخة الماهرة، التي لا تسعى وراء لفت الانتباه أو الشهرة، وتعقلها وصمتها جعلا الأمير هاري ينبهر بها أكثر .

وتقدر والدة ميغان ماركل الخصوصية بشدة، لكن في الأسابيع القليلة الماضية ترددت عليهما عدة مرات، وفي الأوقات التي لم تزرهما، كانت تهاتفهما باستمرار .

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دورة خاصة من أجل حفيدها



وقضت دوريا مع الزوجين 6 أسابيع في كوخ فروجمور حتى يتكيفا على الأبوة، فقبل وصول طفلهما آرتشي التحقت دوريا بصف "يوجا" خاص في لوس أنجلوس، لتتعلم تهدئة حديثي الولادة من خلال حركات لطيفة .

قضت معهما عطلة عيد الميلاد في كندا

كما قضت مع العائلة عطلة عيد الشكر في نوفمبر/تشرين الثاني، ومرة أخرى عندما قضيا عطلة الكريسماس في القصر ذي الواجهة البحرية بجزيرة فانكوفر في كندا،وهي العطلة التي عادا منها إلى بريطانيا وفجرا إعلان التنحي رسمياً.

دوريا تؤمن بأهمية الإستقلال المادي

وطالما كانت فكرة الاستقلال المادي مهمة جداً لدوريا، التي أطلقت مشروع تفصيل الفساتين الخاص بها "A Change Of A Dress" والتحقت بجامعة جنوب كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي .

هل تزوجت والدة ميغان؟

ومن غير المعروف ما إذا كانت والدة ميغان ماركل لديها زوج، لكنها ظهرت في صور وهي تضع خاتماً في إصبع خاتم الخطبة، لكنها كان لها صديق استمرت معه فترة طويلة أثناء ترعرع ميغان، لكن لا يتضح ما إذا كانا لا يزالا مع بعضهما البعض أو لا،بحسب الصحيفة البريطانية.

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وفي الوقت الحالي، يتلقى هاري وميغان في كندا عروضاً من شركات تليفزيونية أمريكية لإجراء المقابلة الأولى بعد تنحيهما عن العائلة المالكة .

أما دوريا؛ فهي في لوس أنجلوس، والتقطت لها صورة خارج منزلها، الجمعة، وهي هادئة وصامتة كما تحب دائماً .

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