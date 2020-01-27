قضية مريم حسين المغربية تشعل السوشيال ميديا

أشعل صالح الجسمي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.
وأعلن الإعلامي صالح الجسمي الإماراتي، أمس الأحد، أن محكمة جنح دبي قضت بحبس الفنانة المغربية مريم حسين وإبعادها عن الإمارات العربية المتحدة وتخفيف عقوبة سجنها من 3أشهر إلى شهر، وذلك على خلفية تهمة هتك العرض والسب والقذ.
وقبل ذلك أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بينالطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما بموقع "سناب شات" لمدة شهر.
وستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي.
وبرأت المحكمة مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسية، وهو ما يعد حكمًا ابتدائيًا وعليه تم الاستئناف والذي كسبه صالح الجسمي مؤخرا.
وأكد صالح الجسمي عدم قبوله بوساطة أحد للتنازل عن حقه في القضية.
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