

أكدت المطربة السورية أصالة انها لا تحبذ ابداء رأيها بكل القضايا المتداولة حاليا لأن لديها ما يكفيها من قضايا تخص عائلتها وعملها. وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداوله، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسه بقضيّتي الخاصّه ، وعملي وعائلتي ، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد. تغريدة اصالة Advertisements وقد استنتج المعلقون ان تغريدة اصالة كانت ردا منها على التساؤلات حول التزامها الصمت تجاه الجريمة التي حصلت في منزل الفنانة نانسي عجرم وقتل فيها مواطن سوري.



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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لن تعلق على قضية قتيل فيلا نانسي عجرم: مشاكلي تكفيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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