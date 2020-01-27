مالوما يحيي عيد الحب في هذا البلد العربي

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أحيا حفلاً غنائياً ضمن “مهرجان الدرعية” في المملكة العربية السعودية منذ أشهر، يعود النجم العالمي الشهير مالوما إلى الشرق الأوسط ليلتقي جمهوره بحفل فني ضخم سيحييه بمناسبة عيد الحب في دبي، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفًا على مسرح “كوكا كولا أرينا دبي”، مساء الجمعة، 14 شباط/فبراير المقبل وذلك خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان 11:11.

وسيستمتع جمهور مالوما الواسع في المنطقة بباقة من أجمل أغانيه خاصة أن حفلاته الغنائية تتميز باستعراضات موسيقية، إذ تترافق الأنغام الموسيقية باستعراضات بصرية تستخدم فيها أضواء الليزر والمؤثرات الصوتية والمرئية والألعاب النارية، لتقدم للجمهور تجربة لا تنسى.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة “السينغل” في الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.