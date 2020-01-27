مصر.. المحكمة تصدر قراراً جديداً بشأن طفلي أحمد عز وزينة

متابعة بتجــــــــرد: قررت محكمة الأسرة المصرية، تأجيل دعوى جديدة أقامها محامي الممثلة زينة، ضد الممثل أحمد عز يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و 2019 والبالغة 43 ألف جنيه إسترليني لجلسة 1 آذار/مارس.

وبحسب جريدة “أخبار اليوم”، قدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.

وذكر الموقع أن “التحريات أفادت بحصوله على أجر 4 مليون على فيلم الممر ومقابل حملة شركة we للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي أولاد رزق الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار”.

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وقضت المحكمة، في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافاً طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات دراسية للتوأمين.

يذكر أن أحمد عز وزينة تبادلا الاتهامات بالضرب في محاضر رسمية قبل عدة أشهر.