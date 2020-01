المُصمّم نجا سعاده يفتتح أسبوع الموضة في قطر

إفتتح المُصمّم نجا سعاده أسبوع الموضة في قطر ضمن فعاليّاتShop Qatar 2020 حيث قدّم مجموعته الجديدة لفساتين الأعراس والسهرة لربيع وصيف 2020 “Spirit of the Time”وخصّ نجا الحضور في نهاية العرض بعدد من فساتين أوّل مجموعة Ready- to- wear bridal collection “” له والتي حملت عنوان “Rebirth “.

إختار نجا “Spirit of the Time” إسماً لمجموعته التي استوحى لرسم تصاميمها من مكانة المرأة على مرّ الزمان، إذ يراها مصدر القوّة والإلهام.

وفي زمن عنوانه العريض تمكين النساء، دعا نجا المرأة للتمسّك بجذورها والحفاظ على هويّة خاصّة تُرسّخ حضورها ومكانتها في المُجتمع، مُعتبراُ أنّ تطوّر المرأة وتمكينها ينطلق من ثباتها، تماماً كالشجرة التي تستمدّ قوّتها من جذورها.

طغى على مجموعة “Spirit of the Time” الطابع الملوكيّ الذي تميّز به نجا سعاده، تجمع بينها رسوم مُطرّزة ترمز إلى الجذور والأغصان وتعكس مصدر وحي هذه المجموعة والتي جاءت قصّاتها منوّعة من الكلاسيكيّة إلى الـVictorian” ” إلى الـ”Mermaid” والـ”Princess Cut” و الـ “Jumpsuit” و الـ”Cape” و الـ”Plisse” إستوحاها من حقبات مختلفة كالثلاثينات والخمسينات والسبعينات وعصور مُنوعّة كالعصر الرومانيّ والقرون الوسطى برمزيّة لروح المرأة الحاضرة في كلّ العصور.

أمّا مجموعة “Rebirth” فوُلدت ليعكس نجا من خلالها تأثير الحبّ على المرأة التي تنبعث كأنّها تولد من جديد يوم زفافها.

وأراد نجا عروس هذه المجموعة يافعة ونضرة تشعّ أنوثة، لذا قدّم لها من خلال ” Rebirth” فساتين زفاف إتّسمت بالرقّة من خلال تطريز يدويّ ناعم لرسوم من وحي الطبيعة .

كما عمد سعاده إلى إستخدام أنواع مُختلفة من الأقمشة اللامعة من الدانتيل والحرير والغيبور والرازمير المُطرّزة باللؤلؤ والكريستال عاكساً صفاء الطبيعة الحيّة لعروس شابّة تضجّ حياةً.

وقد إختار نجا أن يضّم هاتين المجموعتين من خلال العرض الذي قام به في Shop Qatar 2020 لأنّه يؤمن أنّ تأثير المرأة على مُجتمعها يتخطّى الزمن بفضل قدرتها الدائمة على الإنبعاث والتجدّد.