شاهد: الراقصة سما المصري تخطف الأضواء بـ البيجامة والشبشب داخل معرض الكتاب بالقاهرة

رصدت عدسات المصورين زيارة استثنائية للراقصة “سما المصري” إلى معرض الكتاب المقام بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تلك الفترة. وظهرت سما المصري برفقة ابنتها الصغيرة، مرتدية “بيجامة و شبشب” في إطلالة لفتت الأنظار وتسببت في “ربكة” داخل أجنحة المعرض.

كما ترك معظم الزوار الكتب والتسوق داخل المعرض واتجهوا إلى التصوير بجانب الراقصة التي رفضت في البداية التصوير لكنها وافقت لاحقاً بعد ازدياد الأعداد حولها.

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