بطل كليب لطيفة التونسية يثير الجدل بفيديو في المرحاض!

متابعة بتجــــــــرد: تسبّبت النجمة التونسيّة لطيفة بصدمة لجمهورها العربي ما أن بدأت بالترويج لأغنيتها الجديدة “في الأحلام” والّتي يقول مطلعها: “بتبّص لدي ولدي وشات قبل ما تنام، وكمان تلفونك ليه واخده معاك في الحمّام”.

ومن المُقرّر أن تُبصر الأغنية الجديدة النور كاملةً على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على يوتيوب في الساعات المُقبلة، واستمرّت بإثارة الجدل بعدما كشفت النقاب عن الفيديو الترويجي للفيديو كليب.

كيف لا وأظهرت مقتطفات الفيديو كليب رجلاً يقضي حاجته في المرحاض وهو يستخدم تلفونه الجوّال.