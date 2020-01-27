شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لـ أحمد عز: عيالك اللى من صلبك هما اللى هيترحموا عليك مش المعجبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة زينة، إن أزمتها بخصوص زواجها من الفنان أحمد عز انتهت تماماً، وحصلت على حقها بالقانون، وبفضل المحاكم الشرعية، وبفضل دولة القانون التى تنعم فيها مصر الآن.

ووجهت رسالة قوية إلى الفنان أحمد عز خلال حوارها ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbc مصر"، قالت خلالها: "بقول لأحمد عز.. المعجبين مش هيترحموا عليك لو مت، إنما عيالك اللى هما من صلبك هما اللى هيترجموا عليك.

وكشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بالفنان أحمد عز، قائلة: "تزوجته عرفى فى 15 يونيو عام 2012 فى وجود أهلى.. وسافرنا أمريكا، عشان نوثق الزواج العرفى فى القنصلية المصرية هناك.. وكان عاوزنى أعتزل الوسط الفنى، وكان بيجيلى شغل كتير جدا فى الوقت ده، وكان هيبقى نقلة كبيرة فى حياتى".

وأكدت زينة أنها توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثق عقد الزواج، حتى تتمكن من اصطحاب ابنيها إلى مصر.. مضيفة: "عشان انزل مصر بعيالى لازم يكون هناك توثيق يثبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبات الزواج مدنيا فى أمريكا.. وورجعنا على مصر كويسين ومفيش مشكلة، فأحمد مش وحش.. وأحمد يؤدى فريضة الحج والعمرة ومش بيسيب فرض صلاة.. وكنت بحبه من 10 سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.. وهو شخص كويس قوى.. وحملت فى شهر 1 مارس 2013 وولدت فى شهر أكتوبر من نفس الشهر بأمريكا".

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وأضافت زينة: "ولدت فى الشهر السابع فى أمريكا، وفى هذه الأثناء والد أحمد عز مرض، فاضطر إلى النزول لمصر، وكان والاتفاق إنه يجى أمريكا مرة أخرى يدفع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت أنفصل عنه، وعندما علم بهذا قرر الانفصال لم يصرف على أبنائى"، لافتة أنه بعد ذلك ثارت أزمة نسب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.

وأوضحت زينة، أنه بعد ذلك ثارت أزمة إنكار أحمد عز لنسب ابنيهما، وحاولت إثبات زواجها منه، قائلة: اتصلت بالكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365، ليقف بجانبى، وقلت له "عايز أعرض عليك عرض مغرى"، فانفعل فى وجهى، وقال لى "سنلتزم الحياد فى أزمتك مع أحمد عز، فقلت له "أنا هعرض عليك عرض ربحان جدا، إنك تتاجر مع ربنا وتقف مع المظلوم، أأقف جمبي.. أرجوك أأقف جمبي، أنا محتاجة جدا إنك تقف جمبي، وتقف مع الحق، فوقف خالد صلاح معى لأن الحق معى"، مشيدة بخالد صلاح قائلة: "خالد صلاح وقف معايا وقفة كبيرة.. ربنا يبارك فيه وفى أولاده لأنه ساعد الحق.